В Биктимировке заложили первый камень в основание новой мечети

В старинном селе Биктимировка Воскресенского района произошло знаковое событие.

В конце июня 2026 года на месте исторического мусульманского храма были заложены первые кирпичи в основание новой мечети. В церемонии приняли участие муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов, глава района Денис Павлов, советник муфтия Рушан Жарков, председатель местной религиозной организации Раис Юнусов, предприниматель Ербулат Габдулин и жители села.

Как сообщает персс-служба ДУМСО, муфтий поздравил мусульманскую общину с этим важным днём и вознёс мольбу о благополучном завершении строительства. После торжественной части состоялось чаепитие.

В Биктимировке сегодня действует одна мечеть, но она нуждается в ремонте. До революции в селе было три мусульманских храма, и теперь один из них решено возродить. Для сбора средств на строительство Духовное управление мусульман Саратовской области объявило о начале благотворительной кампании. Каждый желающий может внести свой вклад, который станет не только помощью в создании храма, но и непрерывной садакой для верующих.

Наталья Мерайеф