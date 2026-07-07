Больше десятка АЗС в Саратове прекратили продажу топлива на фоне лимитов

В Саратове более десятка АЗС приостановили продажу бензина.

По данным карты, составленной при участии Т-Банка, в Саратове сейчас не работают 13–14 заправочных станций. В их числе АЗС в Заводском, Ленинском, Гагаринском районах и в Солнечном-2. Без проблем топливо можно купить примерно на 17 заправках, ещё около 30 отмечены серым — информации по ним нет.

В соцсетях и на дорогах очередей стало заметно меньше по сравнению с прошлой неделей. Однако Саратовская область вошла в число регионов, где ночной спрос на бензин резко вырос.

Аналитики связывают стабилизацию с тремя факторами: завершением ремонтов на НПЗ, снижением ажиотажа и налаживанием логистики. Оптимистичный прогноз — конец июля – начало августа. Но ключевой остаётся восстановление мощностей заводов, ремонт которых может занять от нескольких недель до месяцев.

Напомним, власти региона объясняют ситуацию искусственным дефицитом на фоне резкого роста спроса. Ограничения на продажу топлива продлены до 15 июля.

Ольга Сергеева