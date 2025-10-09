В большинстве социальных объектов Саратовской области включили отопление

В Саратовской области активно продолжается начало отопительного сезона. Как сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин, тепло уже подано в 3,6 тысячи социальных объектов региона, включая детские сады, школы, учреждения культуры и здравоохранения.

По словам министра, подключение жилых домов к отоплению происходит при соблюдении температурного норматива: среднесуточная температура должна держаться на отметке +8°С и ниже в течение пяти дней подряд. В некоторых районах области отопление в жилых домах уже начали подавать.

Для оперативного решения вопросов, связанных с началом отопительного сезона, по поручению губернатора Романа Бусаргина работают горячие линии.

Алена Орешкина