С 10 октября изменится расписание автобусов до села Березняки

С 10 октября 2025 года вступают в силу изменения в расписании движения автобусов маршрута №606 «Саратов (Автовокзал) – Воскресенское – Березняки». Теперь транспорт будет курсировать ежедневно по новому графику.

Согласно обновленному расписанию, автобусы будут отправляться от саратовского автовокзала в 06:45. Обратные рейсы из села Березняки Воскресенского района запланированы на 10:15 (ежедневно) и на 14:15 (по воскресеньям).

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок. Новый график движения позволит улучшить транспортную доступность отдаленных населенных пунктов региона.

Алена Орешкина