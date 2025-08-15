В Ботанический сад Саратова проложили маршрут социального туризма пенсионерам

Пенсионеры Ершовского района посетили Ботанический сад Саратова.

Экскурсия прошла в рамках программы «Социальный туризм», организованной районным центром соцобслуживания. Пожилые люди познакомились с разнообразием растений, их ролью в природе и адаптацией к изменениям окружающей среды.

Такие поездки не только расширяют кругозор, но и дарят положительные эмоции, помогая пенсионерам чувствовать себя активными, — отметила руководитель центра Светлана Заруба.

Участники с интересом слушали специалистов и задавали вопросы. Организаторы считают подобные мероприятия важными для поддержания социальной активности старшего поколения.