Саратовская областная дума 28 января внесла первые правки в бюджет региона на 2026 год и плановый период.
По предложению министра финансов Ирины Бегининой общие расходы увеличены на 554,1 млн рублей.
Обновлённый бюджет утверждён с доходами в 191,5 млрд рублей и расходами в 207,5 млрд, дефицит превысит 16 млрд.
Основные средства направлены на инфраструктурные и социальные проекты, включая:
- 1,5 млрд рублей на трёхлетнюю реконструкцию развязки в районе Стрелки;
- 500 млн на создание новых парков и скверов в Саратове;
- около 300 млн на благоустройство Ленинского района;
- более 331 млн на бесплатное питание в школах и детских садах в районах области.
Также выделено 150,6 млн на развитие системы «Безопасный город» и 151,5 млн на ежемесячные доплаты в 5 тыс. рублей участковым, сотрудникам УИС и Росгвардии.
Напомним, средства были выделены благодаря поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Его активное содействие и внимание к нуждам родного региона стали ключевыми факторами в обеспечении финансирования масштабных проектов.
Ольга Сергеева