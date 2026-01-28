В бюджете Саратовской области на 2026 год появились первые важные изменения

Саратовская областная дума 28 января внесла первые правки в бюджет региона на 2026 год и плановый период.

По предложению министра финансов Ирины Бегининой общие расходы увеличены на 554,1 млн рублей.

Обновлённый бюджет утверждён с доходами в 191,5 млрд рублей и расходами в 207,5 млрд, дефицит превысит 16 млрд.

Основные средства направлены на инфраструктурные и социальные проекты, включая:

1,5 млрд рублей на трёхлетнюю реконструкцию развязки в районе Стрелки;

500 млн на создание новых парков и скверов в Саратове;

около 300 млн на благоустройство Ленинского района;

более 331 млн на бесплатное питание в школах и детских садах в районах области.

Также выделено 150,6 млн на развитие системы «Безопасный город» и 151,5 млн на ежемесячные доплаты в 5 тыс. рублей участковым, сотрудникам УИС и Росгвардии.

Напомним, средства были выделены благодаря поддержке спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Его активное содействие и внимание к нуждам родного региона стали ключевыми факторами в обеспечении финансирования масштабных проектов.

Ольга Сергеева