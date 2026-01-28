В регионе принят закон о мерах поддержки многодетных семей

Саратовская областная дума приняла в двух чтениях закон о мерах поддержки многодетных семей.

Документ вносит изменения в порядок получения удостоверения многодетной семьи.

Согласно поправкам, статус будет присваиваться семьям, имеющим трёх и более детей. В их число теперь включаются не только несовершеннолетние и усыновлённые, но и совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся очно и участвующие в специальной военной операции. Условием для получения удостоверения остаётся регистрация по месту жительства в области хотя бы одного члена семьи.

Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов отметил, что изменения направлены на создание комфортных условий для семей, воспитывающих детей, в том числе в непростой обстановке. Закон вступит в силу после официального опубликования.

Ольга Сергеева