В честь Героя-мусульманина в Вольске назвали сквер

В городе Вольске появился сквер имени Героя Советского Союза, лётчика-штурмовика Мудариса Идрисовича Мустафина.

Торжественная церемония открытия с участием представителей власти, общественности и военных состоялась 13 октября 2025 года на улице Чернышевского. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

На мероприятии присутствовал имам-мухтасиб Ивантеевского района Рамиль-хазрат Мустафин, представлявший Духовное управление мусульман Саратовской области и имеющий родство с известным летчиком. Рамиль-хазрат в своем слове передал собравшимся приветствие муфтия ДУМСО Расима-хазрата Кузяхметова, а также напомнил о том, насколько важно знать свои корни и свою историю и передавать ее молодому поколению.

Имам отметил, что штурмовик-мусульманин оставил достойный след на родной земле, и подчеркнул, что мусульманине, как и христиане проживают здесь испокон веков, вместе сражаясь за Родину и раньше, и сегодня — на специальной военной операции.

На открытии сквера прозвучало много теплых слов в память о Мударисе Мустафине. Летчик родился в Вольске в 1916 году, жил и работал там же. За время войны совершил 98 боевых вылетов, успешно атаковал противника, проявляя отвагу и мужество. Являлся командиром звена штурмового авиаполка, награжден различными медалями и орденами.

Инициатором присвоения скверу имени Героя-мусульманина стала Общественная палата Вольского района, что было поддержано его руководством и местными жителями. Инициатива была выдвинута в честь Года защитника Отечества, которым объявлен в России 2025-й год.

Ранее сквер был отремонтирован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На торжественном мероприятии также был представлен и установленный в сквере в память о пилоте мемориал.

Подготовила Наталья Мерайеф