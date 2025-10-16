В Саратове автомобиль сбил пенсионерку на улице Шелковичной

Во Фрунзенском районе Саратова зафиксировано ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.

Согласно информации областного управления Госавтоинспекции, авария произошла 15 октября в 19:40 на Шелковичной улице вблизи дома № 175.

Водитель автомобиля Datsun, 46-летний мужчина, сбил 69-летнюю женщину, переходившую дорогу.

Пенсионерке потребовалась медицинская помощь – после осмотра медиками на месте происшествия её госпитализировали для проведения необходимых обследований и последующего лечения.

Ольга Сергеева