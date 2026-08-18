В четырёх селах Энгельсского района обустроят скважины для бесперебойного водоснабжения

По решению губернатора Романа Бусаргина из резервного фонда правительства выделены средства на бурение скважин в сёлах Широкополье, Прилужный, Титоренко и Голубьевка.

Об этом сообщил глава района Максим Леонов.

В Широкополье, где живут 750 человек, работы уже завершены. Ранее здесь действовали пять скважин, пробурённых ещё в 1980-х, но сейчас работают только две — их не хватает для полноценного водоснабжения.

В селе Титоренко (также около 750 жителей, есть школа и ФАП) ситуация сложнее: из трёх скважин одна даёт воду с повышенным содержанием сероводорода, у второй снизился дебит.

В Прилужном (примерно 600 жителей) новая скважина должна заменить единственный источник 1990 года, который не справляется с летней нагрузкой.

«С вводом новых скважин удастся стабилизировать водоснабжение и повысить комфорт проживания», — заверил Леонов. Он добавил, что резервный запас воды особенно важен в жаркие месяцы и поливной сезон.

Ольга Сергеева