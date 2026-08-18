Утром в Саратове на Огородной «буханка» протаранила скоростной трамвай

В Саратове трамвай столкнулся с УАЗом: пострадала пассажирка.

Сегодня утром, 18 августа, на улице Огородной в Заводском районе произошло столкновение трамвая и автомобиля «УАЗ». По словам очевидцев в соцсетях, удар был такой силы, что в салоне электротранспорта вылетели стёкла — осколки поранили ноги девушке-пассажирке.

Инцидент случился около 7:00 у 7-го Артельного проезда. Из-за аварии движение скоростного маршрута №9Д было прервано.

В городской Госавтоинспекции информацию о пострадавших пока не подтвердили.

Ольга Сергеева