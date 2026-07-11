В числе кандидатов от «ЕР» в гордуму Саратова — ветераны СВО и учителя

Второй этап конференции регионального отделения партии состоялся сегодня, 11 июля.

Делегаты утвердили список выдвиженцев для участия в сентябрьских выборах в Саратовскую городскую думу седьмого созыва. Об этом в своем Мах-канале сообщила депутат областной думы, региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова.

Секретарь реготделения Роман Бусаргин подчеркнул, что каждый из кандидатов прошёл процедуру предварительного голосования. Секретарь призвал сохранить активную работу с избирателями.

«Все наши кандидаты уже ведут приёмы граждан, собирают предложения в Народную программу. Эту деятельность нужно усиливать. Отдельно отмечу, что среди выдвиженцев — участники СВО. Эти люди доказали верность Отечеству делом и сегодня вносят весомый вклад в общественно-политическую жизнь области», — заявил Бусаргин.

Список кандидатов в депутаты Саратовской городской думы по одномандатным округам: