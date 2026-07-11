В числе кандидатов от «ЕР» в гордуму Саратова — ветераны СВО и учителя

Второй этап конференции регионального отделения партии состоялся сегодня, 11 июля.
Делегаты утвердили список выдвиженцев для участия в сентябрьских выборах в Саратовскую городскую думу седьмого созыва. Об этом в своем Мах-канале сообщила депутат областной думы, региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова.
Секретарь реготделения Роман Бусаргин подчеркнул, что каждый из кандидатов прошёл процедуру предварительного голосования. Секретарь призвал сохранить активную работу с избирателями.
«Все наши кандидаты уже ведут приёмы граждан, собирают предложения в Народную программу. Эту деятельность нужно усиливать. Отдельно отмечу, что среди выдвиженцев — участники СВО. Эти люди доказали верность Отечеству делом и сегодня вносят весомый вклад в общественно-политическую жизнь области», — заявил Бусаргин.
Список кандидатов в депутаты Саратовской городской думы по одномандатным округам:
- Занорин Александр Германович — округ №1
- Марков Виктор Константинович — округ №2
- Мишнев Валерий Николаевич — округ №3
- Трубкина Елена Сергеевна — округ №4
- Гущин Игорь Владимирович — округ №5
- Агапов Сергей Александрович — округ №6
- Синяев Илья Артемович — округ №7
- Суслов Сергей Сергеевич — округ №8
- Синицын Илья Александрович — округ №9
- Иванова Ольга Владимировна — округ №10
- Головченко Антон Владимирович — округ №11
- Злобнова Елена Викторовна — округ №12
- Стольников Виктор Владимирович — округ №13
- Жупиков Сергей Николаевич — округ №14
- Островский Владимир Владимирович — округ №15
- Видяйкина Юлия Сергеевна — округ №16
- Родин Николай Владимирович — округ №17
- Муковозов Никита Андреевич — округ №18
- Аборин Сергей Леонидович — округ №19
- Ларина Татьяна Алексеевна — округ №20
- Петров Алексей Алексеевич — округ №21
- Фомин Игорь Леонидович — округ №22
- Орлов Михаил Игоревич — округ №23
- Терешин Максим Дмитриевич — округ №24
- Царев Артем Сергеевич — округ №25
- Морозова Анастасия Андреевна — округ №26
- Михайлин Владислав Витальевич — округ №27
- Ерёмина Маргарита Александровна — округ №28
- Фатькин Данил Юрьевич — округ №29
- Видина Ирина Евгеньевна — округ №30
- Одинцов Андрей Валерьевич — округ №31
- Белякова Светлана Викторовна — округ №32
- Филимонова Ирина Алексеевна — округ №33
- Караулова Дарья Анатольевна — округ №34
- Ерофеев Юрий Владимирович — округ №35
- Аминов Ренат Мансурович — округ №36
- Михрячёв Сергей Игоревич — округ №37