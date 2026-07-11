В числе кандидатов от «ЕР» в гордуму Саратова — ветераны СВО и учителя

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Новости Саратова
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Второй этап конференции регионального отделения партии состоялся сегодня, 11 июля.

Делегаты утвердили список выдвиженцев для участия в сентябрьских выборах в Саратовскую городскую думу седьмого созыва. Об этом в своем Мах-канале сообщила депутат областной думы, региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова.

Секретарь реготделения Роман Бусаргин подчеркнул, что каждый из кандидатов прошёл процедуру предварительного голосования. Секретарь призвал сохранить активную работу с избирателями.

«Все наши кандидаты уже ведут приёмы граждан, собирают предложения в Народную программу. Эту деятельность нужно усиливать. Отдельно отмечу, что среди выдвиженцев — участники СВО. Эти люди доказали верность Отечеству делом и сегодня вносят весомый вклад в общественно-политическую жизнь области», — заявил Бусаргин.

Список кандидатов в депутаты Саратовской городской думы по одномандатным округам:

  1. Занорин Александр Германович — округ №1
  2. Марков Виктор Константинович — округ №2
  3. Мишнев Валерий Николаевич — округ №3
  4. Трубкина Елена Сергеевна — округ №4
  5. Гущин Игорь Владимирович — округ №5
  6. Агапов Сергей Александрович — округ №6
  7. Синяев Илья Артемович — округ №7
  8. Суслов Сергей Сергеевич — округ №8
  9. Синицын Илья Александрович — округ №9
  10. Иванова Ольга Владимировна — округ №10
  11. Головченко Антон Владимирович — округ №11
  12. Злобнова Елена Викторовна — округ №12
  13. Стольников Виктор Владимирович — округ №13
  14. Жупиков Сергей Николаевич — округ №14
  15. Островский Владимир Владимирович — округ №15
  16. Видяйкина Юлия Сергеевна — округ №16
  17. Родин Николай Владимирович — округ №17
  18. Муковозов Никита Андреевич — округ №18
  19. Аборин Сергей Леонидович — округ №19
  20. Ларина Татьяна Алексеевна — округ №20
  21. Петров Алексей Алексеевич — округ №21
  22. Фомин Игорь Леонидович — округ №22
  23. Орлов Михаил Игоревич — округ №23
  24. Терешин Максим Дмитриевич — округ №24
  25. Царев Артем Сергеевич — округ №25
  26. Морозова Анастасия Андреевна — округ №26
  27. Михайлин Владислав Витальевич — округ №27
  28. Ерёмина Маргарита Александровна — округ №28
  29. Фатькин Данил Юрьевич — округ №29
  30. Видина Ирина Евгеньевна — округ №30
  31. Одинцов Андрей Валерьевич — округ №31
  32. Белякова Светлана Викторовна — округ №32
  33. Филимонова Ирина Алексеевна — округ №33
  34. Караулова Дарья Анатольевна — округ №34
  35. Ерофеев Юрий Владимирович — округ №35
  36. Аминов Ренат Мансурович — округ №36
  37. Михрячёв Сергей Игоревич — округ №37