Саратовцы устроили велопробег по обновленной 8-километровой набережной

Саратовцы «обкатали» самую длинную волжскую набережную России.

В субботу 11 июля обновленная набережная Саратова впервые приняла не только пешеходов, но и велосипедистов — по новому маршруту от свежего участка у моста до затонского пляжа прошел масштабный велопробег. В нем участвовали и опытные райдеры, и самые юные любители двухколесного транспорта. Старт дали прямо с «сверхнового» покрытия, а финишная точка была обозначена у воды, где теперь отдыхают горожане.

Здесь оборудовали велодорожку, установили удобные скамьи, а по вечерам зажигается световая инсталляция со строчкой из легендарной песни «Издалека долго течет река Волга».

Напомним, второй этап благоустройства, соединивший пространство под мостом и пляжную зону в Затоне, открыли для горожан 10 июля.

Проект реализован при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Теперь протяженность непрерывного променада достигла 8 километров, что официально делает набережную Саратова самой длинной на всей Волге. И велопробег стал лучшим доказательством того, что этот рекорд работает на людей.

Ольга Сергеева