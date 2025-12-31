В центре Энгельса появилась панорама «Колесо истории» с гигантскими часами

В Энгельсе открыли «Музыкальные часы» с произведениями знаменитого композитора-земляка Альфреда Шнитке.

В сквере имени Шнитке, как сообщил глава района Максим Леонов, инсталляция будет ежечасно исполнять известные музыкальные произведения.

По словам Леонова, музыкальная программа начнётся в 8:00 композицией «Полёт» из фильма «Сказка странствий» и завершится в 20:00 мелодией «Под Рождество» из того же фильма. Ночью часы будут подсвечиваться.

Арт-объект вошёл в туристический маршрут «Энгельс-трек», включающий около 30 городских достопримечательностей.

Также рядом с краеведческим музеем установили панораму «Колесо истории». Она показывает Покровск конца XIX — начала XX веков: здесь представлены сохранившиеся здания и архитектурные памятники того времени.

Ольга Сергеева