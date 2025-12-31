В Энгельсе днем горели строящийся дом и кухня в пятиэтажке

За прошедшие сутки в Энгельсе и Энгельсском районе было зафиксировано три пожара. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Первый произошел ночью по адресу ул. Татарская, 11, где загорелся строящийся дом на площади 18 кв. м. Тушением занимались два расчёта.

Во второй половине дня в квартире пятиэтажного дома на проспекте Строителей, 10, загорелась кухня. Площадь возгорания составила 9 кв. м, для ликвидации выезжали три пожарных расчета.

Третий пожар произошел в селе Березовка, где огонь повредил кровлю и кухню частного дома на площади 60 кв. м. С ним справились три единицы техники.

Ольга Сергеева