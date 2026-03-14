В центре Саратова нашли сказочный уголок

Саратовцы сообщили в соцсетях о лавке с местными сказками: горожанам предлагают почитать про чудовище у Ягодной Поляны.

В самом сердце Саратова, на пересечении улиц Московской и Соборной, авторы ТГ-канала «Пофиг, погнали!» обнаружили необычный магазинчик. В витрине торговой точки представлена уникальная литература — сказки, посвященные исключительно Саратовской области.

Как выяснилось, среди книг, которые сейчас выставлены для посетителей, есть два любопытных издания для детей. Первое носит название «Манькина тропинка» — это история о мальчике, отправившемся в путешествие по Лысогорскому району. Вторая книга представляет собой сборник сказок, в который вошли предания о чудовище, обитающем близ Ягодной Поляны, а также другие местные легенды.

Местные жители уже окрестили находку «сказочным краеведением», которое в увлекательной форме знакомит юных читателей с историей и географией родного края.

Ольга Сергеева