Минобразования назвало сроки индексации зарплат саратовских учителей осенью

Саратовским учителям проиндексируют зарплату осенью: назван точный процент.

Министерство образования Саратовской области раскрыло детали планового повышения доходов педагогических работников. Согласно официальному сообщению ведомства, региональных педагогов ждет ежегодная индексация должностных окладов.

В министерстве уточнили сроки и размер предстоящего увеличения заработной платы. Повышение запланировано на 1 октября 2026 года. Коэффициент индексации составит 4% от текущего размера окладов.

Это плановое мероприятие проводится в рамках системной работы по поддержке работников образования региона и соответствует общей политике поэтапного повышения оплаты труда бюджетников в Саратовской области.

Ольга Сергеева