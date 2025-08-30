В центре Саратова перекроют улицу Комсомольскую на День знаний

В понедельник, 1 сентября, в центре Саратова будет временно ограничено движение и парковка на участке улицы Комсомольской от Первомайской до Московской. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения линеек в лицее прикладных наук имени Д.И. Трубецкова.

График ограничений:

-С 22:00 31 августа до 12:00 1 сентября — запрет остановки и стоянки транспорта

-С 7:00 до 12:00 1 сентября — полное закрытие движения для всех транспортных средств, кроме спецтранспорта и автомобилей жителей прилегающих домов

Исключения сделаны для транспорта организаторов мероприятий, оперативных и аварийных служб, автомобилей местных жителей для проезда к месту проживания.

После завершения торжественных мероприятий движение будет восстановлено в полном объёме. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда.