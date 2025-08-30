Калинин вручил Благодарственные письма саратовским военным медикам

В канун Дня военного медика в Саратовской областной Думе, в рамках деятельности комитета по делам ветеранов, состоялась церемония награждения военных медицинских работников, а также гражданского медперсонала, которые принимали участие в лечении и реабилитации участников специальной военной операции, получивших ранения на передовой.

В торжественной церемонии награждения благодарственными письмами регионального парламента принял участие заместитель председателя комитета по делам ветеранов, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.

Благодарственные письма получили 12 представителей медицинских учреждений. Врач-методист военного комиссариата Саратовской области отметил, что многие гражданские врачи отправились в зону СВО, не имея опыта военной службы.

«В этот день мы чествуем тех, кто сохраняет жизнь и здоровье нашим защитникам, внося свой неоценимы вклад в Победу. Подвиг специалистов медицинской службы трудно переоценить. Работая порой целыми сутками в палате у хирургического стола, возвращая раненых к жизни, они являются настоящими ангелами-хранителями бойцов СВО», — подчеркнул Вячеслав Калинин.