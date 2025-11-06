В центре Саратова позже срока появятся заездные карманы для автобусов

В центре Саратова на улице Чапаева начались работы по обустройству заездных карманов для общественного транспорта.

Администрация Фрунзенского района объявила торги на строительство специализированных остановок на участке между улицами Сакко и Ванцетти и Большой Казачьей.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: земляные работы, создание выравнивающих слоев и укладку асфальтового покрытия. Срок завершения работ установлен до 5 декабря, что вызывает вопросы, поскольку ранее власти заявляли о готовности карманов к середине ноября. Стартовая цена контракта составляет 1,8 млн рублей.

Особый интерес представляет история этого участка: в начале года здесь располагались старые ларьки, снесенные только в июне. На их месте установили современные остановочные павильоны, но заездных карманов для них так и не оборудовали.

Ольга Сергеева