В Саратовской области за убийство лося инспекторы задержали браконьера

За минувшую неделю и праздничные дни в Саратовской области зафиксировано четыре нарушения правил охоты.

Совместные рейды инспекторов профильного комитета, полиции и Росгвардии выявили по два случая браконьерства в Воскресенском и Балаковском районах.

На нарушителей, осуществлявших охоту без разрешительных документов, составлены административные протоколы.

Так, в Лысогорском районе зарегистрирован факт незаконной добычи лося, по которому полиция проводит проверку.

Всего в охотничьих угодьях региона проведено свыше 100 межведомственных рейдов. Как напомнили в комитете охотничьего хозяйства, за подобные нарушения предусмотрен штраф от 500 до 4000 рублей.

Ольга Сергеева