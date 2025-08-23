В центре Саратова продают частный детский сад

В Саратове выставлен на продажу действующий частный детский сад в центре города.

Объект располагается в арендованном помещении площадью 100 м², где оборудованы три игровые комнаты со спальными местами, кухня-столовая и санузел.

Учреждение с пятилетней историей успешно проходит проверки Роспотребнадзора и приносит стабильную прибыль в 150 тысяч рублей ежемесячно. В саду организовано полнодневное пребывание и питание для детей от 1,5 до 6 лет.

Стоимость бизнеса с полностью налаженной работой составляет 1,3 миллиона рублей.