В Саратове директора школы осудили со штрафом за аферу с «мертвыми душами» на 5 миллионов

В Саратове суд признал виновной в служебном подлоге директора муниципального образовательного учреждения.

59-летняя женщина устроила в школу на работу троих знакомых, которые фактически не выполняли трудовые обязанности. Начисленную им заработную плату в течение нескольких лет получали третьи лица.

Как установило следствие, общая сумма незаконных выплат из бюджета превысила 5 миллионов рублей. Подсудимая предоставляла в бухгалтерию фиктивные документы о выполнении трудовой деятельности.

Суд квалифицировал её действия по ч. 1 ст. 292 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа размером 50 тысяч рублей.