В центре Саратова расцвела редкая бругмансия

В Детском парке Саратова наступил период цветения редких растений.

Активисты организации «Биосфера», которые ухаживают за парковой флорой, сообщают, что сейчас можно увидеть цветущий тридцатиметровый айлант, бругмансию с ее необычными цветами-колокольчиками и эхинацею. Они называют эти растения королевами дендрария, которые щедро дарят свою красоту посетителям парка.

По словам экологов, август — лучшее время, чтобы насладиться этим красочным зрелищем в центре города. Они приглашают всех желающих увидеть цветение редких видов, которое продлится недолго.