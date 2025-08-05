В Саратовской области платформу обратной связи с населением переведут в МАХ

В Саратовской области платформу обратной связи интегрируют с российским мессенджером МАХ.

Об этом сообщил министр цифрового развития региона Владимир Старков. Новый функционал позволит гражданам активнее взаимодействовать с органами власти.

По данным за 2025 год, через платформу поступило 50 тысяч обращений. Больше всего запросов — 41% — адресовано администрации Саратова. Региональный Минздрав получил 8% обращений, администрация Энгельса — 7%, Министерство строительства — 2%.

Система работает эффективно: 60% обращений решаются в срок до 10 дней. За пять лет показатель просроченных ответов сократился с 28% до менее 1%. Сейчас к платформе подключено свыше 4000 органов власти, обработкой сообщений занимаются более 6000 специалистов.

Выбор мессенджера МАХ обусловлен требованиями безопасности — система надежно защищает персональные данные пользователей. За время работы платформа обработала 286 тысяч обращений граждан.