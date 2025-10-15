В центре Саратова высадили 435 деревьев в рамках осенней программы озеленения

В Саратове продолжается реализация программы по озеленению городских территорий. На улице Рахова и площади Кирова проведены работы по высадке кленов, лип и сирени. Всего этой осенью в городе планируется высадить 435 деревьев-крупномеров.

На осенние посадки из областного бюджета дополнительно выделено 15 миллионов рублей. Как подчеркивают в городской администрации, особое внимание будет уделено организации грамотного ухода за молодыми саженцами для их успешной адаптации.

Программа озеленения направлена на улучшение экологической обстановки и создание комфортной городской среды. Высадка деревьев ведется в рамках системной работы по благоустройству общественных пространств Саратова.

Алена Орешкина