Саратов занял третье место во всероссийском конкурсе туристических видео «Диво России»

Саратов стал призером Общенационального финала фестиваля-конкурса туристских видео «Диво России». Город занял третье место в номинации «Событийный туризм», представив видеоролик о фестивале «Саратов — сердце Волги» 2024 года.

Финал конкурса состоялся в Севастополе, где собрались участники со всей страны. Награду получали представители комитета по культуре администрации Саратова. Успех в престижном конкурсе способствует продвижению туристического потенциала города и повышает его узнаваемость на федеральном уровне.

Алена Орешкина