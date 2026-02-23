В центре Саратова выставили на продажу антикафе на 60 посетителей с 80 «настолками»

В Саратове продают антикафе с 80 настольными играми и приставками.

На одной из онлайн-площадок появилось необычное объявление о продаже готового бизнеса в Саратове. Собственник выставил на торги антикафе, расположенное на улице Сакко и Ванцетти.

Заведение занимает арендованное помещение площадью 110 квадратных метров и рассчитано на 60 гостей. Концепция формата классическая: посетители платят не за угощение, а за проведенное время. Напитки входят в стоимость, а основная прибыль формируется за счет почасовой оплаты.

Новый владелец получит полностью готовый к работе бизнес. В комплекте идут кофейное оборудование, проектор для кинопросмотров, игровые приставки и более 80 наименований настольных игр.

Цена вопроса — 3 650 000 рублей. Как уверяет продавец, вложения окупятся за три года.

