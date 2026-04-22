В центре Саратова за 33 млн рублей продают четырехкомнатную квартиру с мебелью из Италии

На вторичном рынке жилья областного центра появился необычный лот.

Продаётся просторная четырёхкомнатная квартира на третьем этаже восьмиэтажного дома 2005 года постройки на Ильинской площади.

Общая площадь объекта — 143 квадратных метра. Изначально это были две отдельные квартиры (двух- и трёхкомнатная), которые объединили, что позволило создать индивидуальную планировку. Жильё полностью обставлено мебелью из Италии.

Стоимость предложения — 33 миллиона рублей, или около 230,8 тысячи рублей за «квадрат». Это заметно выше среднерыночных показателей: в апреле 2026 года средняя цена квадратного метра на вторичке в Саратове составляет 99,8 тысячи рублей.

Собственник пояснил, что решил расстаться с недвижимостью по семейным обстоятельствам.

Ольга Сергеева