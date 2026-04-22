Владимир Путин встретился с участниками форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ»

В Москве продолжает работу III Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».

Центральными событиями второго дня работы форума стали — торжественная церемония награждения победителей и лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение», которую провел gрезидент Российской Федерации Владимир Путин, и встреча главы государства с представителями муниципального сообщества. Об этом сообщает министерство внутренней политики Саратовской области.

В церемонии награждения муниципальных служащих также приняли участие заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, полномочный представитель главы государства в Уральском федеральном округе Артём Жога и ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Премия «Служение» присуждается по 11 номинациям выдающимся представителям муниципального сообщества — служащим, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Организатором премии выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента Российской Федерации.

В числе гостей церемонии были члены делегации Саратовской области.

«Торжественная церемония награждения лауреатов III Всероссийской муниципальной премии «Служение» — это, без преувеличения, момент гордости за коллег, которые своим трудом меняют жизнь людей к лучшему. Такие примеры вдохновляют и задают высокую планку для дальнейшей деятельности», — отметил министр внутренней региональной и муниципальной политики области Александр Милованов.

Глава Красноармейского района Александр Бурмак поделился впечатлениями от участия в форуме:

«С коллегами из других регионов обсудили различные кейсы, инструменты и подходы к развитию местных территорий. Особенно ценно понимать, что многие решения вполне применимы и у нас. Главное — не бояться внедрять новое и двигаться вперёд. Чувствуется энергия людей, вовлечённых в своё дело. Здесь каждый приехал с желанием учиться, делиться и находить новые точки роста».

Глава Ртищевского района Александр Жуковский отметил важность проведения подобных мероприятий:

«Для муниципальных служащих и глав администраций, работающих с населением, такие встречи — не просто формальность. Это возможность напрямую узнать о лучших практиках, поделиться своими наработками и найти ответы на самые острые вопросы. Живое общение с коллегами из других регионов, экспертами и представителями власти помогает по-новому взглянуть на привычные задачи и сделать жизнь в наших городах и посёлках ещё лучше».

Подготовила Ольга Сергеева