В центре Саратова за 5,8 млн продают прибыльный восточный ресторан с мебелью

Прибыльный ресторан восточной кухни выставлен на продажу в центре Саратова.

На торговых площадках в интернете появилось предложение о продаже действующего заведения общепита. Объект расположен на улице Вавилова и специализируется на блюдах восточной кухни.

По данным объявления, ресторан демонстрирует стабильный доход около 450 тысяч рублей ежемесячно. В стоимость лота 5,8 миллиона рублей включены все оборудование и мебель, что позволяет новому владельцу начать работу без дополнительных вложений.

Этот вариант может заинтересовать предпринимателей, желающих войти в ресторанный бизнес с готовым прибыльным проектом.