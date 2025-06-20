На ПМЭФ обсуждают химический проект на 100 млрд в Саратовской области

В ходе Питерского международного экономического форума были рассмотрены перспективы крупного инвестиционного проекта в Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил о потенциальной реализации значимого инвестпроекта на территории региона. Соответствующая информация появилась в его официальном Telegram-канале.

По словам главы области, в настоящее время ведутся переговоры с руководством компании «ЕвроХим». Планируется освоение калийных месторождений и возведение горно-обогатительного комбината.

Проект рассчитан на 10–15 лет, а его общая стоимость может составить свыше 100 млрд рублей. Реализация инициативы позволит создать около 1000 новых рабочих мест для жителей Саратовской области.

Этот проект способен стать серьезным импульсом для развития промышленности и экономики региона.