В центре Саратова загорелась крыша расселенного дом

В Кировском районе горела кровля расселённой двухэтажки.

Ранним утром 4 октября в Кировском районе Саратова произошёл пожар в расселённом двухэтажном доме. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 7:54. Сообщалось о пожаре в доме №154 по улице Московской. На место прибыли пять расчётов огнеборцев, справиться с открытым пламенем удалось к девяти утра, однако работы по ликвидации последствий продолжились.

По информации ведомства, горела кровля. По предварительным данным, пострадавших нет. Дым и запах гари распространились далеко от очага: о задымлении сообщали жители улицы Советской, а запах ветер донёс даже до Волжского района Саратова.

Ольга Сергеева