В Саратове начинает работу Школа юного православного теолога

В понедельник 5 октября в Саратове начинает работу Школа юного теолога.

Об этом сообщает паблик «Православное Поволжье».

Еженедельные занятия на базе Саратовской православной духовной семинарии рассчитаны на старшеклассников, учащихся колледжей и техникумов.

В течение двух лет юноши и девушки будут изучать библейскую историю Нового Завета, историю русского православия и основы литургики. По окончании выдадут сертификат, который учитывается при поступлении в семинарию и СГУ на направление «Теология».

Желающим присоединиться, в том числе дистанционно, предлагают обратиться к иерею Борису Бурлакову по телефону 8-917-319-23-13 или почте burlakovbor@yandex.ru.

Ольга Сергеева