В Центре социальных инициатив «Станция Добра» в Энгельсе прошел фестиваль «Паровоз добра»

Волонтеры Приволжской магистрали организовали семейный фестиваль «Паровоз добра», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

Основной площадкой праздника стал Центр социальных инициатив «Станция Добра» в Энгельсе, где сотрудники магистрали вместе со своими детьми смогли раскрыть творческий потенциал.

Мероприятие прошло в формате квеста. Юные участники путешествовали по тематическим станциям, на каждой из которых их ждали весёлые задания и мастер-классы.

Например, на станции «Здоровый образ жизни» ребята соревновались в ловкости, а на «Экологической станции» для них открылась настоящая эколаборатория с увлекательными опытами. Проявить знания о стальных магистралях и истории России дети смогли на станциях «Железнодорожная», «Культурно-патриотическая» и «Интеллектуальная».

На остановке «Социальная» мальчишки и девчонки своими руками смастерили символический домашний очаг, олицетворяющий уют и тепло. Кроме того, все желающие могли сделать памятные снимки в специальной фотобудке.

В завершение праздника всем участникам раздали сладкие подарки.

Ольга Сергеева