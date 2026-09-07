В центре соцобслуживания населения Балаковского района заработала «Учебная кухня»

На «Учебной кухне» центра соцобслуживания населения Балаковского района приготовили рыбный суп.

Под присмотром реабилитолога молодые люди с ограниченными возможностями сначала изучили рецепт, затем распределили обязанности и начали готовить.

Специальная программа, связанная с обучением людей с ограничениями здоровья, бытовым навыкам самообслуживания, готовит молодых людей и подростков к самостоятельной жизни. Подобная практика набирает популярность в районах Саратовской области.



ФОТО: КЦСОН Балаковского района