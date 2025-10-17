В Дагестане задержан саратовец с крупной партией наркотиков

В Дагестане правоохранительные органы задержали 46-летнего жителя Саратовской области. Подозреваемого поймали с поличным недалеко от села Коркмаскала, когда он готовился сделать оптовую закладку запрещенных веществ.

Общий вес изъятого мефедрона составил более 16 килограммов. При задержании у мужчины изъяли почти 10 кг наркотика, предназначенного для закладки. Дополнительно при обыске в его доме были обнаружены и изъяты еще свыше 6 килограммов вещества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Алена Орешкина