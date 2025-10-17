Саратовский филиал «Т Плюс» с начала отопительного сезонаобеспечил теплом 2604 дома и 617 учреждений социальной сферы





«Т Плюс» в штатном режиме осуществляет вхождение Саратова, Балакова и Энгельса в новый отопительный сезон. Энергетики подключают объекты поэтапно по технологической программе, чтобы минимизировать повреждения труб, и по заявкам управляющих организаций. Сроки подключения каждого дома жители могут уточнить в своей УК или в ТСЖ.

На утро 17 октября «Т Плюс» подала отопление в 2604дома и 617 объектов социальной сферы Саратова, Балакова и Энгельса в сфере своей ответственности.

— В Саратове специалисты компании включили тепло в 1419 домах, 415 социальных учреждениях, у 171 клиентапрочих категорий.

— В Балакове энергетики подключили к отоплению 893 дома, 153 социальных объекта, 53 прочих клиента.

— В Энгельсе специалисты «Т Плюс» обеспечили теплоснабжение 292 дома, 49 зданий социального назначения, 6 клиентов других категорий.

Включение тепла Саратовский филиал «Т Плюс» ведёт постепенно по мере готовности УК и ТСЖ открывать внутридомовые тепловые узлы. В ряде случаевкоммунальщики не спешат делать это даже при наличии заявок и их выполнения энергетиками. Кроме того, даже в уже подключённых домах необходимо время для настройки оборудования, чтобы равномерно распределить тепло по всем квартирам.

Каждый адрес находится на контроле руководства Саратовского филиала «Т Плюс». Вместе с сотрудниками управляющих организаций энергетики регулируют режимыотопления в домах, а также устраняют неполадки, которые могут происходить при подключении из-за увеличения нагрузки на трубы.