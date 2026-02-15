В День лыжни России жители Ленинского района вышли на экотропу

Лыжники, любители скандинавской ходьбы, семьи с детьми прошли 14 февраля 2,5 километра маршрута на Кумысной поляне.

Марафон был приурочен ко Дню лыжни России.

Экотропа, обустроенная благодаря депутатскому проекту председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, уже стала центральным местом прогулок и активного отдыха для жителей района. Освещение, лавочки, спортивные модули — всё, что нужно для семейного досуга в шаговой доступности.

Теперь у района появилась своя Кумысная поляна – только без долгой дороги.

«Здесь можно покататься, получить удовольствие – и это рядом с нашими домами, можно прийти после работы всей семьёй», – делятся горожане.

А кто-то вернулся на тропу спустя полвека: «Я по этой тропе ходил ещё когда учился в школе. Лет 50, наверное, не ходил. Сегодня попробую пройтись».

Экотропа открыта для всех – в любое время и в любой сезон, — сообщает мэрия Саратова.

Подготовила Ольга Сергеева