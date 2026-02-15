В Саратовской области ожидается ухудшение погоды: снег, дождь и сильный ветер

На территории региона в ближайшие дни сохранится нестабильная погодная ситуация.

По прогнозам синоптиков, ожидаются сложные метеоусловия: осадки в виде снега, мокрого снега, переохлажденного дождя и мороси.

Ветер южной четверти усилится до 7–12 м/с. В ночные часы возможны порывы до 14 м/с, а утром и днем скорость ветра может достигать 15–20 м/с.

Температура воздуха в ночное время составит -1…-3°С, днем столбики термометров поднимутся до 0…+2°С.

Жителей региона просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности ограничить выход на улицу в период усиления ветра.

Ольга Сергеева