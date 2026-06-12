В День России саратовскую молодёжь учили управлять дронами

12 июня Вавиловский университет стал центром притяжения для всех, кто интересуется современными технологиями.

В рамках открытого дня саратовский вуз представил свои достижения и возможности, привлекая сотни гостей.

Главной звездой мероприятия стал Региональный центр беспилотных систем. Гостям не только рассказывали о дронах, но и демонстрировали реальные карьерные возможности, которые открываются в этой области. Навыки управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) становятся все более востребованными в различных сферах, включая:

Сельское хозяйство

Экологический мониторинг

Доставка товаров

Спасательные операции

На площадке работали симуляторы и тренажеры, а также проводились консультации по трудоустройству, что позволило участникам получить практические навыки и узнать о карьерных перспективах.

Особое внимание привлек конкурс пилотирования для школьников, где ребята соревновались в скорости и точности управления дронами. Это событие стало отличной возможностью для молодежи проявить свои навыки и интерес к технологиям.

В дополнение к этому, на спортивной зоне участники сдавали нормы ГТО, а наземные роботы устраивали показательные выступления, что добавило динамики и разнообразия в программу.

Участники всех возрастов активно участвовали в мастер-классах, где собирали дроны, паяли платы и учились программировать контроллеры. Также проходили занятия по плетению маскировочных сетей, что создавало атмосферу единства и сотрудничества.

Во дворе главного корпуса царила творческая атмосфера: была развернута сцена, на которой студенческие коллективы выступали с патриотическими песнями и танцами. Это создало праздничное настроение и объединило всех участников мероприятия.

День России в Вавиловском университете стал не только праздником, но и площадкой для обмена знаниями и опытом в области технологий.

Ольга Сергеева