В Дергачах идет капитальный ремонт детской консультации

На объекте заменили оконные и дверные блоки, провели новую электропроводку, уложили напольную плитку. В обновленной детской консультации будут предусмотрены игровые комнаты, работа над которыми уже завершена. Сейчас подрядчик выполняет завершающие процедуры: красит стены и укладывает износостойкое напольное покрытие.

Ремонт ведется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

ФОТО: Администрация Дергачевского муниципального района