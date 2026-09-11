В Балаково сохраняют городской артефакт

В исторической части Балакова появилась информационная табличка у противопожарного чана конца 19 века. Такие сооружения начали появляться в городе после крупного пожара в 1882 году, до наших дней дошли несколько из них.



По данным историков, в начале 20 века в Балакове насчитывалось семь каменных и девять деревянных противопожарных чанов. На сегодняшний день сохранилось 2 экземпляра. Каменные сооружения выкладывали из прочного кирпича и покрывали толстым слоем штукатурки, чтобы вода не просачивалась. Глубина каждого составляла около полутора метров.

Сохранять историю города и уникальных объектов помогают сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Саратовской области. Сооружение можно увидеть на пересечении улиц Колхозной и Студенецкой в Балакове.





ФОТО: МЧС Саратовской области