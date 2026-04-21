В Дергачевском районе 82-летний рыбак утонул в реке

В региональном следственном управлении СКР организована доследственная проверка по факту гибели пожилого мужчины на воде.

Тело 82-летнего пенсионера обнаружили в реке Песчанка возле села Жадовка.

Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла 20 апреля. Тело нашел местный житель, после чего на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Спасатели извлекли утонувшего из воды. При наружном осмотре видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не зафиксировано. Для выяснения точной причины гибели человека назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной версии следствия, пожилому рыбаку внезапно стало плохо во время ловли, после чего он потерял равновесие и упал из лодки в воду.

Ольга Сергеева