Британского журналиста из Саратова объявили в розыск

Саратовский журналист объявлен в розыск в России.

В базах данных Министерства внутренних дел РФ появилась информация о розыске журналиста Андрея Козенко*, работающего в «Русской службе Би-би-си». Согласно публичным данным ведомства, он разыскивается по уголовной статье, однако конкретный состав правонарушения не раскрывается.

В начале 2025 года Козенко* был включён Минюстом России в реестр физических лиц, выполняющих функции «иностранного агента». А уже в августе того же года суд в Саратове — городе, где журналист ранее проживал и начинал свою профессиональную карьеру — назначил ему штраф. Поводом послужило отсутствие обязательной маркировки «иноагента» в публикациях в социальных сетях.

В настоящее время Козенко* находится за пределами России — он проживает в Великобритании. На протяжении своей карьеры он также сотрудничал с изданиями «Коммерсантъ» и «Лента.ру».

*Внесён Минюстом РФ в реестр «иностранных агентов»

Ольга Сергеева