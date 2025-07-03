В детских лагерях Энгельса открыли новые спортивные площадки

В рамках трехлетней программы развития детских загородных лагерей в лагере «Азимут» Энгельсского района открыта новая площадка для пляжного футбола.

Также закуплены модульные домики для персонала, обновлена часть мебели: шкафы, кровати и тумбочки.

Новая спортивная площадка появилась и в «Буревестнике». Также к открытию сезона был отремонтирован пищеблок, завезено новое оборудование, в столовой выполнен ремонт кровли, приобретена новая мебель.

В этом году летние оздоровительные лагеря посетят 1820 детей, в том числе ребята из семей участников специальной военной операции.

Об этом рассказал глава Энгельсского района Максим Леонов.