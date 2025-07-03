Для многодетных семей появилась новая муниципальная мера поддержки

Многодетным семьям доступно возмещение расходов на установку индивидуальных систем водоотведения (септиков) на выделенных муниципалитетом земельных участках.

Об этом сообщил глава Энгельсского района Максим Леонов.

Компенсация составит до 30 000 рублей. Депутаты поддержали данное предложение.

«Расходы на создание системы водоотведения, как правило, несут за собой значительные затраты. Предоставление компенсаций расходов позволит семьям существенно сэкономить средства при строительстве дома», — цитирует Леонова пресс-служба муниципалитета.