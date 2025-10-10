В детском центре «Орлёнок» прошла осенняя смена для 240 школьников Саратовской области

В детском оздоровительном лагере «Орлёнок» города Маркс с 19 сентября по 9 октября прошла региональная профильная смена «Содружество Орлят России».

В двух потоках программы приняли участие 240 учащихся из различных районов области, — сообщает пресс-служба минобраза региона.

В рамках образовательной программы были реализованы тематические треки, направленные на развитие лидерских качеств и социальной активности участников. Проведены мастер-классы по добровольческой деятельности, профессиональному ориентированию и экологическому просвещению с привлечением специалистов федеральных и региональных проектов. Организованы мероприятия по формированию коллективных ценностей и развитию творческих способностей учащихся.

Программа смены также включала спортивные мероприятия и занятия по дополнительному образованию: интерактивное занятие по экологии в рамках трека «Орлёнок-Эколог», игры по развитию лидерских качеств, фотокросс и многое другое.

Ольга Сергеева