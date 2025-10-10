Саратовский перинатальный центр возглавила стоматолог Анастасия Реброва

Главным врачом перинатального центра Саратовской области назначена Анастасия Реброва.

Выпускница Саратовского медуниверситета по специальности «Стомаология», она имеет более чем 20-летний опыт работы в системе здравоохранения — возглавляла поликлиники, Энгельсский перинатальный центр, а с февраля 2025 года руководила 9-й поликлиникой Саратова. Также Реброва координирует партийный проект «Здоровое будущее». Была депутатом Саратовской облдумы.

Она сменила на этом посту Елену Ермолаеву, покинувшую должность в июне.

Ольга Сергеева