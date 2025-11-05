В дом к саратовцам на зимовку заползла «огромная» змея

В центре Саратова жители многоэтажки были напуганы появлением «огромной» змеи.

Специалисты центра «Дикий Лес» оперативно отреагировали на вызов и изловили непрошеную гостью.

Выяснилось, что находка является абсолютно безобидной самкой узорчатого полоза. По словам волонтеров, рептилия, видимо, решила перезимовать в комфортных условиях. Сейчас змея находится под присмотром в ветеринарном центре, а весной ее выпустят на природу, вдали от жилых районов.

Ранее в поселке Солнечный добровольцы этого же центра поймали сбежавшего домашнего хорька.

Ольга Сергеева